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Produtores de leite contestam nova descida do preço e exigem a sua reposição

Lusa 12:23
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As cooperativas associadas na Lactogal comunicaram no final de julho uma nova descida de 1,5 cêntimos por litro no preço ao produtor.

Os produtores de leite contestaram esta terça-feira a nova descida do preço pago ao produtor e exigem a sua reposição já em setembro, alertando para o abandono da atividade numa altura em que os custos de produção aumentam.

Uma vaca participa na marcha de produtores de leite
Uma vaca participa na marcha de produtores de leite DR

"Estas descidas vão provocar o abandono da atividade por parte dos mais velhos e vão desanimar os jovens que pensavam investir e instalar-se na produção de leite", lê-se num comunicado divulgado hoje pela Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep).

A associação adverte que estas novas descidas do preço pago ao produtor "ocorrem em período crítico de incêndios, que são cada vez mais graves por causa do abandono dos territórios e dos campos à volta das aldeias", salientando que "os campos cultivados alimentam o país e protegem as populações".

De acordo com a Aprolep, as cooperativas associadas na Lactogal comunicaram no final de julho uma nova descida de 1,5 cêntimos por litro no preço ao produtor a partir de 01 de agosto, em todo o território continental.

Por sua vez, na ilha de S. Miguel, nos Açores, "a Prolacto e a Insulac já responderam com descidas de dois e 1,5 cêntimos por litro, justificando a descida com a situação dos mercados a nível nacional e internacional".

Alertando que esta descida "acontece numa ocasião em que aumentam os custos de produção com combustíveis e rações e se espera uma redução na produção de milho silagem devido às ondas de calor", a Aprolep prevê que haverá "menos alimento para os animais e [que este] vai ser, provavelmente, o mais caro de sempre, por causa dos fertilizantes e sobretudo das maiores necessidades de rega, onde houver água, e da menor produção esperada por falta dessa água ou da capacidade de regar face à onda de calor".

Segundo sustenta, estas descidas "são injustas porque o preço do leite ao produtor em Portugal nunca acompanhou as subidas registadas no Norte da Europa ou até mesmo aqui ao lado, na Espanha" e também porque a ajuda que o Governo deu aos agricultores em Portugal "foi várias vezes inferior à ajuda que os agricultores espanhóis", os seus principais concorrentes, receberam por causa da guerra no Irão e do fecho do estreito de Ormuz.

Neste contexto, a associação "desafia os restantes compradores a manter o preço do leite ao produtor e desafia quem desceu a repor o preço no próximo mês de setembro".

Defendendo que se aposte na produção de queijos, iogurtes e outros produtos lácteos "capazes de substituir os produtos importados, que representam um défice de 400 milhões de euros", a Aprolep desafia ainda as indústrias e cooperativas "a partilhar os resultados através do melhor preço aos produtores", para que estes "possam fazer face aos custos de produção e efetuar os investimentos necessários para o futuro da produção de leite".

Finalmente, a associação renova o apelo ao consumo de leite e produtos lácteos nacionais, salientando que são "produtos de qualidade reconhecida, mais próximos, mais frescos e melhores para a economia de Portugal".

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