Cotação do Brent caiu mais de 7% para 83,40 dólares

Trump anunciou o início das negociações nesta segunda-feira para um acordo de paz com o Irão.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

O preço do petróleo Brent para entrega em outubro caiu esta segunda-feira mais de 7%, para 83,40 dólares o barril, numa altura de renovado otimismo sobre um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão.



Descida deve-se ao anúncio de um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão

Às 07:00 (06:00 em Lisboa) desta segunda-feira, o Brent, referência europeia para o petróleo bruto, estava em queda de 7,46%, cotado a 83,40 dólares o barril no mercado futuro de Londres.

Na sexta-feira tinha subido 1,22%, para 90,12 dólares, com o aumento das tensões entre os EUA e o Irão.

Esta segunda-feira, os contratos futuros de petróleo bruto, que passaram a ter vencimento em outubro, caíram acentuadamente, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que as negociações com o Irão vão ser retomadas.

Donald Trump disse também que cancelou um "ataque maciço" para chegar a um acordo que pusesse fim ao conflito.

Trump fez estas declarações a bordo do Air Force One, durante a sua viagem ao Cairo, enfatizando que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar lhe pediram para cancelar o ataque porque acreditam que um acordo com o Irão pode ser alcançado.

"Estávamos preparados, mas os aliados pediram-nos para cancelar. O motivo do pedido é que acreditam que um acordo pode ser alcançado sobre o Estreito de Ormuz", afirmou Trump.

O presidente americano alegou que o Irão também lhe pediu para interromper o ataque, que ele descreveu como "o maior desde a Segunda Guerra Mundial".

O preço do petróleo Brent também caiu depois de a Organização de Países Exportadores de Petróleo, no formato alargado OPEP + (Argélia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Cazaquistão, Omã e Rússia), ter decidido no domingo manter a sua estratégia de aumentar a oferta de petróleo pelo sexto mês consecutivo, adicionando 188.000 barris/dia ao mercado desde setembro.

Este aumento foi limitado pela atual dificuldade no transporte de petróleo bruto devido à guerra no Médio Oriente.