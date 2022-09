Nicolas Cage foi pai pela terceira vez

August Francesca Coppola nasceu a 7 de setembro em Los Angeles. É a primeira filha em comum com a mulher Riko Shibata.

Nasceu o primeiro filho de Nicolas Cage e Riko Shibata. Esta é a terceira filha do ator de Hollywood, depois de Weston, 31 anos e Kal-El, 16. No entanto, é a primeira filha em comum com Riko Shibata.