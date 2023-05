Estes filhos escreveram cartas-surpresa às suas mães famosas

Minha querida Mãe guerreira, forte e valente, que lutou pela nossa felicidade, com amor e dedicação. Sempre esteve pronta para as adversidades. No seu coração teve um escudo imbatível, que nos protegeu de todo mal. A minha mãe é a nossa rocha, o nosso alicerce, que nos sustentou tantos dias com a sua bravura. Mãe, tu és a nossa luz, o nosso farol. Por tudo o que fizeste por nós, pela tua força, pela tua garra e pela tua paixão. Obrigada por tudo, mãe querida!

Feliz Dia da Mãe.