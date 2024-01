Eles são a mão de obra que sustenta a economia nacional

Não só fazem os trabalhos que os portugueses não querem, como contribuem para a Segurança Social (SS) e pouco beneficiam dela porque estão longe da idade da reforma. Contratos temporários, horários exigentes, salários baixos ou maior risco de acidentes de trabalho são algumas das características inerentes às funções, enumera à SÁBADO Catarina Reis de Oliveira, diretora do Observatório das Migrações (OM). Apesar de a maioria começar na construção civil e nas limpezas, muitos mudam de profissão.



"Se Portugal é um país envelhecido, a consequência na sustentabilidade da SS acaba por ser evidente. Os imigrantes vão dar um contributo a médio e longo prazo", avalia a especialista. Em 2022, já deram 1.604,2 milhões de euros de saldo positivo à SS, segundo o último relatório do OM publicado em dezembro de 2023. Luís Aguiar-Conraria, economista e professor catedrático na Universidade do Minho, reforça: "São bem-vindos." Mas a política de fronteiras abertas não é consensual e em tempo de campanha para eleições de 10 de março, o Chega defende restrições. Nas páginas que se seguem, sete imigrantes contrariam as teses mais desfavoráveis e explicam porquê.