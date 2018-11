Os volumes com a investigação da Polícia Judiciária foram disponibilizados no blog "mercadodebenficapolvo".

Os 11 volumes do processo E-toupeira foram, durante a noite desta segunda-feira, disponibilizados pelo blog "mercadodebenficapolvo. wordpress.com". Além do corpo da investigação, os autores da página, que no último ano tem revelado as caixas de correio de vários responsáveis do SL Benfica, revelaram o áudio das declarações de Rui Pereira, chefe de segurança do Estádio da Luz.



Esta não é a primeira vez que o blogue divulga documentos judiciais. Já no final do mês de Outubro, foi revelado (e disponibilizado para quem quisesse fazer o download) um apenso do processo E- Toupeira relativo às comunicações apreendidas a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, que se demitiu na sequência deste caso. Tudo leva a crer que os autores do blog têm conseguido entrar no sistema informático do Ministério Público, retirando daí as peças processuais.



O processo E-toupeira envolve, ao todo, 261 crimes , que implicam a SAD do Benfica, o seu antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves, e dois funcionários judiciais. Só sobre a SAD recai a suspeita de 30 desses crimes, um deles de corrupção activa e outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem - para além de 29 de falsidade informática.



Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, foi acusado de 79 crimes: um de corrupção activa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação de segredo de justiça e de 21 crimes de violação de segredo por funcionário, em coautoria com os arguidos Júlio Loureiro e José Silva (ambos funcionários judiciais). O antigo dirigente encarnado está ainda acusado de 11 crimes de acesso indevido (em coautoria), de 11 crimes de violação do dever de sigilo (em coautoria) e 28 crimes de falsidade informática.



O MP acusou ainda o oficial de justiça José Silva - o único dos arguidos em prisão preventiva - de 76 crimes: um de corrupção passiva (em coautoria), um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de falsidade informática e de um crime de peculato (apropriação indevida de dinheiro público).



O arguido Júlio Loureiro, escrivão e observador de árbitros, foi também acusado de 76 crimes: um de corrupção passiva, um de recebimento indevido de vantagem, um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo e de 28 crimes de falsidade informática.