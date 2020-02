Os portugueses que chegaram de Wuhan e que se encontram ainda em isolamento vão repetir as análises na próxima sexta-feira e, se os resultados se mantiverem negativos, poderão sair do hospital. A informação foi avançada pela Direção Geral de Saúde (DGS) numa conferência de imprensa esta terça-feira.A DGS avançou ainda que está a ser estudada uma segunda linha de hospitais para receber doentes, nomeadamente em Coimbra, na região do Algarve e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.O organismo de saúde pretende ainda descentralizar a realização de análises. Até ao momento todas as análises são enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa. O objetivo passa por criar condições no Hospital de São João do Porto para que sejam analisados quisquer casos supeitos que surjam na zona.