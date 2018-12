Capa n.º 764

Um dos envolvidos no roubo das armas do paiol militar de Tancos terá adiantado à Polícia que o assalto foi encomendado por alguém ligado ao grupo terrorista basco, oficialmente extinto desde Maio. Após alguma desconfiança inicial, o Ministério Público deverá enviar uma segunda carta rogatória para Espanha, de forma a confirmar ou não as declarações do suspeito.Este é o motivo pelo qual, oficialmente, tanto a PJ como o MP têm incluído o crime de terrorismo internacional no leque de crimes imputados aos arguidos . Uma suspeita que contraria as declarações públicas do primeiro-ministro, António Costa, negando qualquer ligação do caso de Tancos ao terrorismo.