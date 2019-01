Novos emails do Benfica revelados

Blog Mercado de Benfica volta a revelar emails do clube, isto já depois da detenção de Rui Pinto, na Hungria, por ligações aos Football Leaks. Porém, nova publicação estaria agendada desde dia 10.

O blog Mercado de Benfica disponibilizou esta sexta-feira uma nova caixa de correio, desta vez, de Miguel Moreira, CFO da SAD do Benfica. Esta nova revelação surge após detenção de Rui Pinto, um hacker que já admitiu estar ligado ao Football Leaks e que a Polícia Judiciária (PJ) acredita ser o mesmo por detrás das fugas de informação do Benfica.



Com esta nova revelação fica na dúvida se Rui Pinto é de facto o fornecedor do blog Mercado de Benfica. No entanto, a verdade é que a publicação parece estar agendada desde o dia 10 de janeiro, seis dias antes da detenção do pirata informático que foi submetido à medida de coacção de prisão domiciliária, esta sexta-feira.



Rui Pinto, o hacker português detido esta quarta-feira na Hungria, estava a colaborar com a justiça francesa para investigar indícios de fraude fiscal revelados em dezembro de 2016 pelo Football Leaks, do qual o pirata informático era parte integrante. "Existe uma cooperação ativa entre Rui Pinto e o Parquet National Financier [PNF, departamento do Ministério Público francês especializado em crimes financeiros]", confessou um dos advogados de Rui Pinto, William Bourdon, em entrevista à agência noticiosa France Press (AFP), citada pelo jornal Expresso.



Já esta quinta-feira, os advogados de Rui Pinto tinham admitido que Rui Pinto esteve envolvido nos Football Leaks, afirmando que iriam pedir o estatuto de whistleblower para o seu cliente, ao abrigo da lei da Comunidade Europeia.



"O Sr. Rui Pedro Gonçalves Pinto tornou-se num importante denunciante europeu no âmbito dos chamados 'Football Leaks', relembrando-se que muitas revelações feitas ao abrigo destas partilhas de informação estiveram na origem da publicação, durante vários anos, de notícias que deram lugar à abertura de muitas investigações em França e noutros países europeus", acrescenta o comunicado.



William Bourdon e Francisco Teixeira da Mota dizem que Rui Pinto, de 30 anos, é um amante de futebol "indignado com práticas vigentes neste desporto" e que "decidiu contribuir para o conhecimento público da extensão dessas práticas criminosas".



O diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ, Carlos Cabreiro, disse ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como Benfica, FC Porto, Sporting ou Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado". De acordo com Carlos Cabreiro, o hackerpode incorrer numa pena de prisão "até 10 anos", embora "haja várias penas associadas aos vários tipos de crime".



No entanto, a Polícia Judiciária continua a investigar uma possível ligação entre o hacker e o roubo de emails ao Benfica.