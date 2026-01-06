Sábado – Pense por si

Luís Mira Amaral: “Tive uma depressão, quando saí da Caixa Geral de Depósitos”

Tomás Guerreiro

O ex-ministro de Cavaco Silva fez 80 anos. Gosta de carros, restaurantes e viagens. Casou e foi pai tarde, sobreviveu a uma depressão e fundou o banco BIC em Portugal. Tem a mágoa de nunca ter sido ministro das Finanças.

A idade não entorpeceu os gostos de Luís Mira Amaral, o vistoso ministro de Cavaco Silva, que chefiou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, entre 1985 e 1987, e foi ministro da Indústria e Energia, entre 1987 e 1995. Conhecido pelos gostos caros, continua a querer o melhor do melhor: carros, restaurantes e férias. Aos 80 anos, ainda trabalha: “Dou aulas no Técnico e consultoria. A reforma, para mim, foi só o abandono de funções executivas.”

