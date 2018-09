O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal estava encarregado da distribuição dos processos esta semana - mas não irá trabalhar nem hoje, nem amanhã.

Caso o juiz de instrução do processo da Operação Marquês seja escolhido esta semana, o juiz Carlos Alexandre não irá presidir ao sorteio electrónico. Mas poderá ser substituído pelo outro juiz do mesmo tribunal, Ivo Rosa. Aconfirmou isto mesmo na manhã desta quinta-feira num telefonema com uma fonte oficial do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

Na prática, os dois juízes revezam-se semana sim, semana não nos sorteios dos processos que entram no tribunal e era o juiz Carlos Alexandre que estava encarregado da distribuição esta semana. "Confirma-se que é o juiz Carlos Alexandre", indicou fonte da secretaria do TCIC após consultar a agenda. Porém, a SÁBADO sabe que Carlos Alexandre meteu dois dias de folga e não estará presente hoje, dia 27, nem amanhã, dia 28 de Setembro.

Só que isso não será um impeditivo do sorteio. Em caso de ausência de Carlos Alexandre, e se avançar o sorteio electrónico esta semana, este será presidido por Ivo Rosa - "caso haja alguma distribuição", frisou a mesma fonte do TCIC.





Curiosamente as folgas de Alexandre verificam-se num momento delicado: ontem, quarta-feira, a quase totalidade dos volumes principais da Operação Marquês chegaram ao TCIC enviados pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).





No entanto, o Ministério Público assumiu por escrito que não enviará para já os mais de 140 volumes de apensos com documentação do processo. Um procedimento que contraria aquilo que é habitual ocorrer antes de serem feitas as distribuições dos processos no TCIC.





O sorteio electrónico no TCIC deverá servir para escolher quem será o juiz de instrução do processo Marquês: ou Ivo Rosa, ou Carlos Alexandre. A escolha faz-se pressionando um botão, que levará o computador a escolher de forma aleatória os processos a entregar a cada juiz. Neste momento, a probabilidade é de cerca de 50% porque cada um dos juízes tem praticamente o mesmo número de processos. Depois do sorteio, a lista é impressa e assinada pelo magistrado que preside ao acto. Caso o da Operação Marquês ocorra esta semana, a lista será assinada por Ivo Rosa.

A defesa de Sócrates quer estar presente no sorteio electrónico e pediu mesmo a presença de um técnico do Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça no TCIC. Outros acusados também querem estar presentes e várias televisões, jornais e rádios solicitaram autorização ao tribunal e ao Conselho Superior da Magistratura para acompanharem em directo o sorteio. A instrução do processo é importante porque decidirá se o caso e respectivos arguidos seguem ou não para julgamento e em que termos.