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Portugal

Guia para cacicar votos

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23 de junho de 2026 às 23:00
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Um lanchinho, cervejas ou uma dentadura nova: os votos têm muitos preços e às vezes só são pagos anos mais tarde. O poder partidário é uma máquina bem oleada, com equipas agarradas ao telefone e condutores que levam idosos a votar.

Em contagem decrescente para as eleições distritais no Chega – a 28 de junho e 5 de julho –, no Porto voam acusações. “Sabemos o teu modus operandi: andas a meter indostânicos às carradas [nos cadernos eleitorais] para votarem em ti”; “a pagar quotas com jantaradas e bifanas”, acusa, num vídeo publicado nas redes sociais, Israel Pontes, ex-dirigente, entretanto expulso do partido. Dirigia-se ao deputado Rui Afonso, atual líder desta distrital e recandidato contra os militantes Carlos Dias e Luís Couraceiro.

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