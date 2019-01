António Costa insinuou que Assunção Cristas estava a ser racista quando lhe perguntou se condena os ataques a esquadras da polícia e caixotes do lixo.

"Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno", lançou António Costa, exaltado com a pergunta feita pela líder do CDS sobre se o primeiro-ministro condena ou não incidentes como os que têm sido relatados nos últimos dias e que dão conta de ataques a esquadras de polícia e fogo posto a caixotes do lixo e a um autocarro, alegadamente em protesto contra a violência policial no Bairro da Jamaica.



A resposta de António Costa gerou uma pateada geral no plenário, com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues a pedir que esse tipo de discussão não entrasse no debate parlamentar.



"Temos todos de ter calma", disse Ferro, que fez o apelo não só aos deputados, mas também diretamente ao primeiro-ministro.



"Eu nem vou responder ao comentário final porque fiquei com vergonha alheia", limitou-se a dizer Assunção Cristas quando voltou a ter a palavra.



A líder do CDS tinha mostrado uma série de notícias de jornal sobre os incidentes dos últimos dias, pedindo a António Costa que fosse claro na condenação a estes atos.



Costa já tinha, em resposta a Fernando Negrão, condenado atitudes racistas e defendido que excessos cometidos pela polícia sejam "investigados", mas frisando que "Portugal é o quarto país mais seguro do mundo" e que os incidentes dos últimos dias não espelham níveis de violência semelhantes aos de te se têm visto noutros países.



