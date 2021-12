Carlos Alexandre fica sem o processo EDP

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Conselho Superior da Magistratura decidiu retirar o processo EDP ao juiz de instrução Carlos Alexandre, definindo o sorteio aleatório deste e de dois outros casos por sete juízes, avança o jornal Observador.







Carlos Alexandre

A notícia surge depois do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) ter decretado a prisão domiciliária para o ex-ministro Manuel Pinho no âmbito do processo EDP.