O Benfica avançou, em Abril deste ano, com uma acção cível num tribunal americano contra um conjunto de gigantes da Internet, entre eles o Google. Segundo a queixa que deu entrada no tribunal da Califórnia , o clube alega ter sido vítima de um ataque de um "hacker", tendo-lhe sido furtada informação comercial e outros segredos, que posteriormente alojou os referidos conteúdos, emails, em páginas como o "blogspot", "wordpress" e "rgho". Daí, os advogados do Benfica alegarem que as empresas proprietária dos referidos serviços acabam por ser co-autores de um crime punido pela lei americana.Além do Google, que detém o domínio "blogspot.com", o Benfica identificou ainda a "Cloudflare, Inc", como proprietária ddo "rgho.st" e a "Automatic Inc", dona do "wordpress", servidor de blogs, onde nos últimos meses se alojou a página "mercadodebenficapolvo", que tem revelado milhares de emails dos encarnados. A defesa do Benfica pede que o tribunal determine após o julgamento uma indemnização a pagar pelos danos causados. A evolução do processo também pode ser acompanhada aqui, mediante pagamento Após uma nova divulgação de informação interna do clube, relativa a contratos de dois novos jogadores , o Benfica emitiu, esta terça-feira, uma nota, confirmando que estão a circular "os contratos firmados recentemente com os jogadores Nicolás Castillo e Facundo Ferreyra", nos quais é possível ler o salário que vão auferir e outras remunerações, como prémios por objetivos desportivos.O departamento de comunicação adiantou que o clube começou a incluir "marcas personalizadas encapotadas" nos documentos e assim, continua o comunicado, vai conseguir apurar "a origem do documento em causa". POrém, horas mais tarde, o próprio "mercadodebenficapolvo" deu exemplos de duas "marcas de água" dos documentos.O Benfica adiantou ainda que os contratos foram enviados para FIFA TMS, Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol e, "por se tratar de jogadores estrangeiros", no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. "Como tal, será efetuada a participação criminal competente logo após esta análise", prometeram os encarnados.