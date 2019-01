Em decisões divulgadas esta sexta-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente determinou que há "aspetos e lacunas" que têm que ser desenvolvidos no estudo de impacte ambiental. Não é claro se a deliberação pode afetar os prazos obrigatórios para os trabalhos.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) exige que sejam realizados estudos de impacte ambiental (EIA) completos às sondagens de prospeção e pesquisa de petróleo em Pombal e na Batalha. A decisão foi publicada esta sexta-feira. Para a APA, os documentos apresentados à Comissão de Avaliação da APA têm várias "lacunas, tanto de caráter global como de caráter específico ao nível dos vários fatores ambientais", e é necessária uma nova consulta pública, "alargada". O estudo deve corrigir e colmatar "as falhas apontadas". Por isso, foi assumida a fase de anteprojeto e a APA ainda terá que voltar a pronunciar-se e dar luz verde à prospeção.



A Australis Oil & Gas detém as concessões de Pombal e da Batalha "no onshore da Bacia Lusitânica desde 30 de setembro de 2015, cujo prazo inicial de prospeção e pesquisa é de oito anos", ou seja, até 2023. A sondagem de pesquisa tem que ser realizada em 2019 – o quarto ano de contrato.



A APA indica que "o prazo da concessão [encontra-se] suspenso desde 1 de outubro de 2018" para efeitos de realização do procedimento de consulta pública.



Questionado pela SÁBADO, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética explica que "a suspensão perdura até ao termo dos procedimentos de avaliação de impacte ambiental relativos a cada concessão, neste caso após emissão de DIA [declaração de impacte ambiental] favorável ou favorável condicionada".



A suspensão não deverá alterar os prazos. "Refere-se a este prazo inicial de prospeção e pesquisa dos contratos [30 de setembro de 2019], pelo que o mesmo [prazo] se encontra suspenso desde 1 de Outubro de 2018 sendo retomado" depois do fim dos procedimentos de avaliação de impacte ambiental. A Australis Oil & Gas continua obrigada a "realizar uma sondagem de pesquisa" em 2019 e se não cumprir, o contrato acaba e a possibilidade dos furos, também.



"Caso se verifique a inexecução injustificada dos trabalhos de prospeção e pesquisa pela concessionária nos termos dos contratos e projetos aprovados, neste caso, da sondagem de pesquisa em cada área de concessão, de acordo com o previsto no artigo 61º do Decreto-Lei 109/94, de 26 de abril, entrará a mesma em incumprimento contratual, sendo fundamento para rescisão dos contratos de concessão", avisa o Ministério do Ambiente.



A possibilidade do fim dos contratos também foi invocada por João Camargo: com o pedido da APA, a Australis "terá que elaborar novos estudos, obter um parecer, a decisão da APA e o prazo pode não chegar", analisa.



Falhas e descuido entre problemas apontados pela Agência do Ambiente

As sondagens de prospeção e pesquisa de petróleo na Batalha e em Pombal são as únicas do seu género em vigor em Portugal. O novo EIA de Pombal, por exemplo, terá que responder a lacunas como "falhas e algum descuido que parecem resultar de uma deficiente tradução de documentos técnicos em língua inglesa", a falta de identificação de linhas de água na área onde o projeto será implementado, ou o texto "pouco esclarecedor" no que toca às mudanças na paisagem, entre outras.



A APA defende ainda que o EIA deve analisar "as preocupações expressas nas exposições apresentadas" através da consulta pública. "Deve ser promovida uma consulta alargada a entidades locais e regionais e integrado o resultado das respetivas participações no EIA", frisa a APA.



A conclusão dos dois pareceres da Comissão de Avaliação, sobre Pombal e a Batalha, é igual. Entre as falhas comuns a ambos os estudos, encontra-se "a omissão de antecedentes ao nível do projeto e de ações prévias de prospeção e pesquisa", a "existência de indefinições na descrição das várias componentes e ações do projeto" e "a não inclusão dos novos fatores ambientais (saúde humana, alterações climáticas e os efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante riscos de acidentes graves ou de catástrofes)".



A decisão tomada pela APA caduca em dois anos, não tiver sido iniciado o procedimento de avaliação.



Para Camargo, a decisão da APA pode ter sido tomada tendo em vista as eleições. "O furo de Aljezur era mais perigoso e foi autorizado sem estudo de impacte ambiental", afirma. A Galp desistiu desta prospeção. "Já foi aprovada no Parlamento uma recomendação para cancelar os contratos de prospeção de petróleo", relembra.



Notícia actualizada às 17h55 com os esclarecimentos do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.