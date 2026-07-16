Acompanhe o debate sobre o Estado da Nação ao minuto

Montenegro diz que mantém confiança nos ministros, mas reconhece erros nos exames nacionaisMontenegro acusou Ventura de não saber o significado do debate da Nação. "O que fala não é o que preocupa a população, é o que o preocupa neste momento. Por isso não falou de impostos, habitação, justiça, segurança... Não. Ao senhor deputado só interessam os casos do momento", respondeu o primeiro-ministro.
Afirmando que não faltou a "nenhuma" das suas obrigações, Montenegro assegurou manter a confiança política no MAI e nos restantes ministros e secretários de Estado.
Desmentiu ainda Ventura afirmando que o MAI não ameaçou ninguém e imputou a prática de ameaças aos deputados do Chega. "O senhor ministro da Administração Interna não cometeu nenhuma ilegalidade, não prejudicou o interesse público. Naturalmente e democraticamente prestará os esclarecimentos", acrescentou.
Já sobre os exames, disse que Fernando Alexandre tem dados esclarecimentos todos os dias, mas reconhece "que não correu tudo bem".