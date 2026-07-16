Acompanhe o debate sobre o Estado da Nação ao minuto

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Debate dever ficar marcado pela polémica em torno dos exames nacionais.

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Arrancou esta quinta-feira pelas 15h30 o debate sobre o Estado da Nação - o último antes das férias parlamentares. A sessão deverá ficar marcada pela polémica em torno da correção dos exames nacionais, que já levou o Governo a adiar a afixação das notas para sexta-feira. Apesar da controvérsia, o primeiro-ministro garante que mantém a confiança no ministro da educação, Fernando Alexandre.

Parlamento discute e vota OE 2026 na especialidade
Parlamento discute e vota OE 2026 na especialidade António Cotrim/Lusa

Em atualização

Ao Minuto Atualizado Há 4 minutos
Há 5 minutos 16 de julho de 2026 às 16:22
autor Diogo Barreto

Montenegro diz que mantém confiança nos ministros, mas reconhece erros nos exames nacionais

Montenegro acusou Ventura de não saber o significado do debate da Nação. "O que fala não é o que preocupa a população, é o que o preocupa neste momento. Por isso não falou de impostos, habitação, justiça, segurança... Não. Ao senhor deputado só interessam os casos do momento", respondeu o primeiro-ministro.

Afirmando que não faltou a "nenhuma" das suas obrigações, Montenegro assegurou manter a confiança política no MAI e nos restantes ministros e secretários de Estado.

Desmentiu ainda Ventura afirmando que o MAI não ameaçou ninguém e imputou a prática de ameaças aos deputados do Chega. "O senhor ministro da Administração Interna não cometeu nenhuma ilegalidade, não prejudicou o interesse público. Naturalmente e democraticamente prestará os esclarecimentos", acrescentou.

Já sobre os exames, disse que Fernando Alexandre tem dados esclarecimentos todos os dias, mas reconhece "que não correu tudo bem".
Há 11 minutos 16 de julho de 2026 às 16:16
autor Diogo Barreto

Ventura atira a ministros e desafia Montenegro a apresentar moção de confiança

No início do seu discurso, André Ventura, do Chega, acusou Montenegro de não falar dos temas que "preocupam atualmente a população".

Criticou o primeiro-ministro para ir ao Mundial "enquanto o País ardia". "O primeiro-ministro tinha os exames, professores e alunos em caos e viajou para o Mundial dos EUA", atacou o líder do Chega.

Passou depois para falar dos exames nacionais, acusando Montenegro de culpabilizar pais e professores pelo drama nos exames nacionais.

Por fim, virou a mira para o ministro da Administração Interna, Luís Neves, questionando Montenegro se mantém a confiança no governante.

E, ao concluir, desafiou Montenegro a apresentar uma moção de confiança ao Parlamento, afirmando que o "Governo está em decomposição acelerada".
Há 23 minutos 16 de julho de 2026 às 16:04
autor Diogo Barreto

Montenegro elenca vitórias da AD

Montenegro fala sobre as melhores condições económicas, ressalvando que o risco de pobreza tem reduzido e é atualmente "o mais baixo em 20 anos" e que os salários líquidos "cresceram 15%".

Falou ainda dos "progressos" feitos em sede de IRS e na contratação pública e de outras vitórias do governo AD, falando em educação (progressão na carreira dos professores e proibição da utilização de telemóveis) e habitação.

Já sobre as negociações mais recentes, diz que "para o Governo as pensões são mesmo sagradas e tudo o que as puser em causa é inegociável".
Há 37 minutos 16 de julho de 2026 às 15:50
autor Luana Augusto

Luís Montenegro deixa críticas ao PS no arranque do debate

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi o primeiro a tomar a palavra e arrancou o debate com críticas ao PS. "É útil recordar o ponto de onde partimos. Não tem direito ao esquecimento quem agora exige aos outros, e para ontem, o que não foi capaz de fazer em oito anos", começou.

Luís Montenegro acusa assim o PS de ter adotado uma postura onde o "desinvestimento era a palavra de ordem" e acusou os socialistas de "irresponsabilidade" durante o tempo em que governaram o País. "Durante os dois últimos anos, o PS escondeu o jogo e veio exigir resultados que tinha a noção que eram difíceis de atingir."

O governante deixou ainda críticas ao Chega de André Ventura. 

O primeiro-ministro diz que, apesar disso, "o País está a mudar". "Portugal não vai ser ao que era antes. Não vai voltar a estar estagnado. Portugal não quer o regresso de um Estado lento e burocrático. "
Tópicos Controvérsia confiança Polémicas Polémico Fernando Alexandre
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