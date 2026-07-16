Acompanhe o debate sobre o Estado da Nação ao minuto

Luís Montenegro deixa críticas ao PS no arranque do debate

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi o primeiro a tomar a palavra e arrancou o debate com críticas ao PS. "É útil recordar o ponto de onde partimos. Não tem direito ao esquecimento quem agora exige aos outros, e para ontem, o que não foi capaz de fazer em oito anos", começou.Luís Montenegro acusa assim o PS de ter adotado uma postura onde o "desinvestimento era a palavra de ordem" e acusou os socialistas de "irresponsabilidade" durante o tempo em que governaram o País. "Durante os dois últimos anos, o PS escondeu o jogo e veio exigir resultados que tinha a noção que eram difíceis de atingir."O governante deixou ainda críticas ao Chega de André Ventura.O primeiro-ministro diz que, apesar disso, "o País está a mudar". "Portugal não vai ser ao que era antes. Não vai voltar a estar estagnado. Portugal não quer o regresso de um Estado lento e burocrático. "