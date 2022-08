Conselho de Segurança - Os seis meses de guerra na Ucrânia

No episódio desta semana do Conselho de Segurança - o podcast de política internacional da SÁBADO -, os comentadores permanentes Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam os primeiros seis meses da guerra na Ucrânia. Que estará para durar e agora com as pretensões de recuperação da Crimeia por parte de Kiev.



Outro tema será a antecipação do consistório de sábado convocado pelo Papa Francisco. Será esta a última assembleia de bispos presidida por Francisco? Sem esquecer ainda as polémicas recentes da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin.

A carregar o podcast ...