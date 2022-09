Conselho de Segurança - O legado de Gorbachov

O legado de Gorbachov no mundo Ocidental e na Rússia é o principal tema do episódio desta semana do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da SÁBADO. Entre ser o herói no ocidente e o homem que destruiu a União Soviética, quem foi na verdade Mikhail Gorbachov, que morreu esta semana, aos 91 anos?



Os membros permanentes do podcast debatem ainda o rescaldo das eleições presidenciais em Angola. O MPLA voltou a vencer, mas a UNITA promete contestar os resultados.

