Conselho de Segurança - Os 20 anos da invasão do Iraque

A crise na banca norte-americana vai arrastar todo o sistema financeiro? É uma crise nova ou ainda não saímos da crise de 2008? Estas são algumas das questões que Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto vão responder no episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO.



Nas vésperas de se assinalarem 20 anos da invasão do Iraque - foi a 20 de março de 2003 -, tempo ainda para se discutir os motivos e consequências dessa guerra que pretendia acabar com as armas de destruição maciça detidas pelo regime de Saddam Hussein.

