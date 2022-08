Conselho de Segurança - As buscas a Trump e um ano da retirada do Afeganistão

Conselho de Segurança é o podcast de política internacional da SÁBADO. Esta semana, João Carlos Barradas, Vasco Rato e Nuno Tiago Pinto falam do que significam as buscas do FBI à casa do ex-presidente Donald Trump e as implicações para a sua possível corrida à Casa Branca, em 2024.



Na ordem do dia está ainda o ataque ao escritor Salman Rushdie, mais de 30 anos depois de ter sido ameaçado pelos extremistas islâmicos. E um ano depois da retirada das tropas americanas e ocidentais do Afeganistão, o que mudou no território e o que podia ter sido feito de forma diferente?

