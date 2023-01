Conselho de Segurança - A invasão dos três poderes no Brasil

A invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por milhares de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro marcou o arranque da presidência de Lula da Silva. Um gesto semelhante ao que fizeram os apoiantes de Donald Trump a 6 de janeiro de 2021, nos EUA. Qual o impacto desta invasão para o futuro da democracia do Brasil? É uma das respostas que Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto respondem no episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO.



Tempo ainda para tentar antever o futuro da Igreja Católica e do Papa Francisco, após a morte do papa emérito Bento XVI.

