Conselho de Segurança - O G20 em Bali e o arranque do Mundial do Qatar

O Mundial do Qatar arranca no próximo domingo, mas mesmo sem a bola ter começado a rolar não se livra das polémicas. As condições de trabalho e as restrições no território são dois dos pontos abordados no podcast de política internacional da SÁBADO, esta semana.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam ainda o encontro entre os presidentes chinês e dos EUA, que aconteceu antes da cimeira do G20, que decorreu nos dias 15 e 16 em Bali. Joe Biden e Xi Jinping estiveram pela primeira vez cara a cara desde que o norte-americano tomou posse, em janeiro de 2021.

