Conselho de Segurança - A onda republicana que não aconteceu nos EUA

As eleições intercalares dos EUA decorreram na terça-feira, dia 8, e, no dia seguinte, João Carlos Barradas, Vasco Rato e Nuno Tiago Pinto fizeram uma primeira análise dos resultados, no episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO. "Se não houve uma onda vermelha agora, a pergunta é 'quando é que haverá?'", deixou no ar Vasco Rato, em comentário à vitória curta do Partido Republicano - ganhou a Câmara dos Representantes, mas o Senado ficará provavelmente em mãos democratas.



Dos EUA para o Egito, onde os governos se reúnem para a 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas. O secretário-geral das ONU, António Guterres, deixou o alerta: "Estamos numa autoestrada para o inferno". Mas não será esta reunião anual apenas uma lavagem de imagem dos governos? E qual o significado das ausências de peso da China e da Índia?

