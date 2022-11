Conselho de Segurança - Protestos no Irão e eleições na Guiné Equatorial

Os protestos no Irão, que já levam dois meses, são o ponto de partida para o episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO. Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto fazem o balanço dos protestos e explicam o que pode vir a acontecer na República Islâmica.



Em análise estará também a reeleição, na Guiné Equatorial, do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, com 99,7% dos votos. No poder há 43 anos, a oposição classifica esta eleição de fraudulenta.

