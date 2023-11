Conselho de Segurança - O futuro de Gaza e da Ucrânia

Esta semana, no podcast de política internacional da SÁBADO, o futuro da Faixa de Gaza é o primeiro tema em discussão, depois de Bejamin Netanyahu ter afirmado que Israel pode tomar conta da segurança do território por tempo indeterminado.



O futuro da Ucrânia, num momento em que Zelensky adiou as eleições presidenciais e em que a Comissão Europeia recomendou o início das negociações para a adesão do país à União, é o segundo tema em análise.

A carregar o podcast ...