Conselho de Segurança - O 11 de Setembro do Chile e o discurso do Estado da União Europeia

No podcast de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto recordam, esta semana, o 11 de Setembro de 1973 que depôs o governo democraticamente eleito de Salvador Allende e colocou no poder o general Augusto Pinochet. Uma ditadura que haveria de durar 17 anos.



Neste episódio ainda é analisado o discurso do Estado da União Europeia proferido pela presidente da Comissão Europeia. Este foi o um balanço feito por Ursula von der Leyen do seu mandato. Para o ano haverá eleições europeias e saberemos se a presidente se recandidata.

