Conselho de Segurança - O encontro entre Xi e Biden e o regresso de Cameron

No podcast de política internacional da SÁBADO, esta semana, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam o que saiu do encontro entre Joe Biden e Xi Jinping, ocorrido na quarta-feira, em São Francisco. O que esperar das relações entre as duas maiores potências?



Pela Europa, os holofotes viraram-se esta semana para o regresso do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron às lides governativas. Agora lidera a pasta dos Negócios Estrangeiros.

