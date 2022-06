Conselho de Segurança - Episódio 3

Esta semana, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto abordam a nova vida da NATO na sequência da invasão da Ucrânia. Houve ainda tempo para olhar para a história e falar dos 50 anos do escândalo do Watergate que levou à resignação do então presidente dos EUA, Richard Nixon.

