Conselho de Segurança - O Qatargate e a visita de Xi Jinping à Arábia Saudita

Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem esta semana o escândalo que abalou o Parlamento Europeu (PE). O Qatargate que envolve suspeitas de corrupção da eurodeputada e ex-vice-presidente do PE, Eva Kaili, por parte de um estado estrangeiro. As malas de dinheiro encontradas em casa da política grega e a reação do Parlamento, em análise.



Enquanto isso, Xi Jinping encontrou-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Um evento que Vasco Rato classifica como dos mais importantes do ano, "provavelmente tão importante como a guerra na Ucrânia". Descubra porquê neste episódio.

