Conselho de Segurança - Episódio 2

No segundo episódio do Conselho de Segurança, os conselheiros permanentes Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem o escoamento dos cereais da Ucrânia e a continuidade das sanções à Rússia. Mas também o papel da ex-chanceler alemã Angela Merkel e de outros governantes ocidentais no aprofundar de relações comerciais com a Rússia de Putin.



Ainda houve tempo para abordar a continuidade de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, que esta semana sobreviveu a uma moção de censura do seu próprio partido. Irá sobreviver durante muito mais tempo no cargo?

A carregar o podcast ...