Uma SÁBADO mais completa

Na sua estreia nas nossas páginas com uma coluna regular, o escritor e sociólogo João Pedro George fala de qualquer coisa bem portuguesa: o chulé

Esperamos que lhe agradem as novidades que vai encontrar esta semana. Não se trata apenas de uma nova maqueta em algumas secções – são novas abordagens que, acreditamos, tornarão a revista mais completa e mais atractiva. Como anunciámos a semana passada, a revista GPS desaparece como destacável, mas os seus conteúdos de Artes, Estilo e Gourmet mantêm-se, agora na parte final da SÁBADO, com um novo visual mas com as escolhas certas de sempre. Além disso, juntámos-lhe uma nova área de Viagens, onde todas as semanas lhe daremos sugestões de destinos, longínquos e próximos. Há mais novidades na Opinião.



A coluna O Moralista, do jornalista e escritor Pedro Marta Santos, transforma-se numa página em que ele também elege as figuras mais censuráveis da semana. E o escritor e sociólogo João Pedro George assinará todas as semanas textos com o cunho polémico que caracteriza tantos dos seus livros, desde Não é Fácil Dizer Bem, já de 2006, até ao recentíssimo Mamas e Badanas, onde não poupou escritores portugueses. Na sua estreia, João Pedro George fala de algo bem português, o chulé. As ilustrações são assinadas por Miss Inês.



As cautelas dos cientistas

Nas suas conversas com investigadores e nutricionistas para o tema de capa, sobre a procura daquilo que muitos já designaram por Dieta da Felicidade, a jornalista Helena Viegas deparou -se com as reticências de cientistas que ainda agora iniciam um trabalho que sabem ser longo sobre a relação entre o intestino e o cérebro. Todos sublinham que é preciso ser céptico em relação a promessas sem fundamento científico – mas também notam que não há nada contra a maioria dos alimentos que essas dietas recomendam. Confira que alimentos e suplementos são estes e, a seguir, para ficar em forma nas próximas semanas escolha um dos planos de exercício que os personal trainers Cláudio Mocho, Fábio Guerreiro e Rui Rodrigues descreveram à jornalista Dina Arsénio. Para encontrar o plano certo para si, tem mais hipóteses no nosso site.



"Vão chamar pai a outro"

A entrevista de vida de Maria Henrique Espada a António Mega Ferreira decorreu no terceiro andar onde ele tem o seu gabinete, mas no segundo, onde foi feita parte da sessão fotográfica, havia banda sonora e era extraordinária: a Orquestra Metropolitana de Lisboa ensaiava. Se a música surgiu há menos tempo na sua carreira, o rio parece persegui-lo: na preparação da Expo (que foi há 20 anos) tinha vista para o Tejo, na Parque Expo também, no CCB idem. Mas o que mais o persegue é a Expo 98, e ele já tenta fugir dela. O homem-Expo confessa que tem recusado entrevistas sobre o tema. Aceitou esta, e deixou-o claro, porque era sobre o seu percurso inteiro – é uma entrevista de vida. "Pai da Expo"? "Vão chamar pai a outro."



Veja o sumário da edição n.º 733 do dia 17 de Maio de 2018:



A Semana

O negócio: OPA da China Three Gorges à EDP é a maior de sempre em Portugal

A figura: Tudo o que precisa de saber sobre Netta Barzilai, a vencedora da Eurovisão

A entrevista: Wim Hof, o holandês que já ficou quase duas horas imerso em gelo



Destaque

Bem-estar: A alimentação certa para os intestinos e os exercícios certos para ficar em forma



Entrevista de vida

António Mega Ferreira fala da passagem pelo MRPP, dos convites para a política - que sempre recusou



Portugal

Nomeações: O governo já nomeou 1.717 pessoas - uma média de 1,9 por dia

Justiça: Investigação a medicamento da epilepsia da Bial foi arquivada



Mundo

Palestina: Território em convulsão com a passagem da embaixada dos EUA para Jerusalém



Dinheiro

Finanças pessoais: a geração dos sobreendividados



Sociedade

Casamento: A primeira norte-americana a entrar para a casa real britânica

História: O último casamento real português

Comportamento: A moda das nannies da noite



Desporto

Reportagem: Quem são os adeptos fiéis do Desportivo das Aves



GPS

Cinema: Chega Deadpool 2, mais um triunfo garantido para a Marvel

Música: Entrevista com a australiana Courtney Barnett, que lança o segundo álbum

Livros: Mário Cláudio reuniu crónicas sobre 25 autores e falou-nos deles

Séries: Regressa Por Treze Razões. Porque deve ver esta série da Netflix

Dança: As estreias de O Jardim das Delícias e Tragédie

Vinhos: Já reparou bem na casta Fernão Pires? Nós fizemos uma prova a sério



Viagens

Cuba: Roteiro do rum em Havana