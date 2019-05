Retornado, que palavra é esta?

O fenómeno dos retornados não pertencia à época em que ocorreu (1974-1975). Dessincronizados com os sucessivos processos de descolonização que caracterizaram os anos do pós-II Grande Guerra – belgas (Congo), franceses (Argélia), holandeses (Indonésia), italianos (Eritreia) ou ingleses (Quénia) –, os retornados eram a imagem da imobilidade de Portugal no contexto do fim dos impérios europeus.Simultaneamente exprimindo e interpretando as origens do 25 de Abril (um acontecimento que permitiu a Portugal, por breves momentos, brilhar no intrincado sistema político mundial), os retornados são bem elucidativos do estúpido atraso a que o Estado Novo condenou a reprimida sociedade portuguesa. Essa é, como lembra o sociólogo Rui Pena Pires, uma primeira singularidade ou particularidade do êxodo dos retornados: ter eclodido tão tardiamente, depois de uma agonia prolongada e crepuscular, quando todos os outros países já se tinham desprendido das suas colónias.

