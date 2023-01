Que Rei sou eu?

Se me perguntam por Pelé, tenho três memórias para contar. Que ninguém me diga que não as vivi e que ninguém duvide que Pelé foi mesmo Rei.

Quando me falam em Pelé, as primeiras coisas que me vêm à cabeça é um samba, um golo falhado e a coroação de um jogador negro que foi o maior do seu tempo, num tempo em que também houve uma ditadura militar no Brasil. Estes três factos aparecem-me nítidos e de tanto os lembrar é como se eu os tivesse vivido. A imaginação tem as suas manhas para transcender a realidade e ainda bem que assim é.