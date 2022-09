Paraísos e pesadelos nucleares

Por causa da invasão da Ucrânia, retoma-se a velha discussão sobre a energia atómica, as suas promessas e as suas desgraças, o seu reino de luz e sombras.

Faço parte de uma geração profundamente antiatómica. Na parte militar, por causa das lembranças de família e amigos sobre a bomba de fissão nuclear, a “destruidora de mundos”, com a devastação de Hiroxima e Nagasáqui e os 200 mil mortos civis, e, mais tarde, com a doutrina MAD, a destruição mútua assegurada e, no topo da loucura, os planos de vitória, após uma guerra dessas, que chegaram à Índia e ao Paquistão, e os cálculos sobre a hipótese de destruição repetida do planeta, pela simples acumulação dos arsenais.