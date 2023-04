Os novos bichos do mato

À espera do semáforo, do outro lado da estrada, ela acenava sem ver a razia que três trotinetes e duas bicicletas lhe faziam, numa clara tentativa de lhe darem uma lição – ela parecia ignorar a linha que separava a ciclovia do resto da selva e, na perspetiva deles, merecia pelo menos o susto. A minha amiga, animada pela ideia de nos irmos sentar na relva do jardim ao lado a discutir o sentido da vida e dos vinhos naturais, nem o vento sentia.