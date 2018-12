O primeiro-ministro quer uma vaca voadora, e o ministro do Ambiente quer que as vacas voem daqui para fora

Na célebre apresentação do novo Simplex, em maio de 2016, quando o primeiro-ministro António Costa, querendo deixar uma mensagem clara de que não existem impossíveis, entregou uma vaca voadora à ministra da Presidência, estava longe de pensar que, mais de dois anos volvidos, o impossível viesse a acontecer: o ministro do Ambiente dar o prazo de 30 anos para que metade das vacas Portuguesas ‘voem’ daqui para fora.

A forma como a temática é apresentada pelo ministro do Ambiente vem denegrir, na opinião pública ligada ao mundo rural, a imagem de um tema por demais importante - o caminho para um futuro de neutralidade carbónica e de mitigação dos efeitos causadores das drásticas mudanças climáticas que a nossa geração tem vindo a presenciar. Ao dar o enfoque na redução do número de vacas e da área ardida, como o plano mágico para atingir a neutralidade carbónica em 2050, transmitiu-se uma imagem desfocada e agressiva para com o mundo rural. Quase limpa, perante a sociedade em geral, a ‘pegada’ de toda uma atividade urbana e industrial, a mesma que, por exemplo, até mantém centrais elétricas alimentadas a carvão, pelo menos até 2030.

É essa a mensagem transmitida, no título da entrevista dada pelo ministro do Ambiente sobre o tema, e é essa a mensagem que importa explicar e clarificar a uma sociedade cheia de pressa, que apenas lê os títulos e assume toda a verdade com base nos mesmos. E isso o mundo rural não pode permitir, ou deixar passar em claro.

Da parte do mundo rural, e em especial da realidade portuguesa, importa realçar a enorme dependência que atualmente temos de aprovisionamento de carne de bovinos para consumo interno, bem como a elevada percentagem de produção em modo extensivo e da manutenção dos ecossistemas associados à mesma. De facto, a produção de bovinos em Portugal, sendo sobretudo efetuada em regime extensivo, com uma contribuição para os gases com efeito de estufa francamente inferior ao dos sistemas de produção intensivos praticados em outros países, já nos coloca num patamar distinto, e que certamente não deveria ser incluído em estratégias transversais a toda uma realidade de outros Países europeus ou de outros continentes. Realçando a importância das já existentes pastagens biodiversas no nosso País, que contribuem de uma forma preponderante para a fixação do carbono da atmosfera, e que inclusivamente são abordadas neste mesmo roteiro como uma aposta na sua promoção para um aumento das mesmas de 19% a 42% até 2050. Estranho, quando ao mesmo tempo se propõe exatamente o inverso para os animais que as pastoreiam.

Na realidade, a abordagem e a forma como a redução de 25% a 50% do efetivo bovino é apresentada neste roteiro falha na falta de consideração dos impactos positivos que a produção pecuária extensiva tem na biodiversidade, na economia e na sustentabilidade das comunidades rurais, relevando para um patamar quase inexistente o crédito de uma produção pecuária eficiente e contributiva para a saúde e sustentabilidade segundo normas europeias, abrindo portas a mercados com menos garantias ambientais e de segurança alimentar. Aceito que seja difícil conjugar ambas as visões no mesmo estudo, mas certamente que também torna difícil de aceitar que um estudo que serve de roteiro para políticas futuras assuma abertamente uma frente anti produção pecuária sem analisar as suas consequências negativas.

E isso está de facto patente nas declarações do Ministro do Ambiente, que dá foco à supostamente necessária redução para metade do efetivo bovino para atingir as suas metas de diminuição da pegada carbónica, colmatando as deficiências de aprovisionamento de carne bovina com compras a Países terceiros, empurrando "com a barriga" o problema da pegada carbónica para outros, como se quando falamos de ambiente e mudanças climáticas, o assunto fosse restringido ao nosso País à beira mar plantado. É de facto curioso que se queira melhorar um problema interno, fomentado esse mesmo problema em Países terceiros e agravando ainda mais a pegada carbónica global com o transporte de alimento que deveria ser fomentado na sua produção local e sustentável. Do ponto de vista ambiental, esta tomada de posição é naturalmente questionável. Fica difícil de perceber como a redução para metade do efetivo bovino possa ter tamanha importância na estratégia nacional, como se os efeitos dos gases com efeito de estufa produzidos pelas zonas urbanas e indústria fossem algo irrelevante face a esse "bicho papão" que são agora as vacas em Portugal.

A importância da mensagem, e o impacto da mesma sobre uma sociedade rural, deve ser clarificada, pois não podemos ter por um lado um Ministro com a responsabilidade da pasta do Ambiente vir referir o reduzido impacte que este sector tem na carbonização, mencionando igualmente as mais valias das novas técnicas de produção na agricultura, e o recado que passa seja simplesmente o de "Menos vacas e menos incêndios florestais: como descarbonizar um país"…

Nos últimos tempos, os ataques políticos e ideológicos à floresta de produção têm sido recorrentes, concisos e de forte impacto, delegando em processos e planeamentos utópicos a sustentabilidade de uma ruralidade que se quer biodiversa e garante da conservação da natureza, mas que para tal necessita de investimento e estratégias de implementação reais e credíveis. Caso contrário, o mundo rural será forçado a um abandono, ainda mais vincado agora, caso não seja devida a justa explicação. Até lá, ficaremos na dúvida de que não se esteja agora também a encetar, por parte do governo, uma perseguição à produção pecuária, nomeadamente à extensiva, que seria mais uma forte machadada no mundo rural e na agricultura portuguesa.

O roteiro para a neutralidade carbónica é um assunto muito importante, mas de facto começa enviesado pela maneira como foi apresentado. Quero crer que a perseguição não seja real e que o conteúdo não seja bem assim como transpareceu na peça jornalística. Mas, venha alguém e explique…