Imaginemos que Pedro Nuno Santos era um neurocirurgião. Competência? Diminuta. Cadáveres no currículo? Bastantes. Possibilidade de novos estragos no bloco operatório? Elevadíssima

O lugar do crime

PEDRO NUNO SANTOS vence as eleições do PS e os seus peões já andam por aí a vender o homem. A mensagem, em termos simples, consiste em apresentar os seus vícios como se fossem virtudes. Sim, ele pode ser “impulsivo” e até “irresponsável”, mas isso é fruto da sua vontade de fazer coisas, de decidir, de andar com o País para a frente. Como condenar alguém tão genuíno?