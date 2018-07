Nutricionistas pop-star

Nos programas de TV ou nos livros, cada vez mais pessoas procuram os seus conselhos para manter a forma e perder peso. E nós revelamos-lhe os segredos das nutricionistas. Fomos ainda “jogar” à batalha naval num cenário de fogo real e viajámos até ao Mundial da Rússia numa autocaravana

Aparecem a dar conselhos nas televisões e nos seus blogues, publicam muitos livros e têm listas de espera para consultas – atendem de manhã à noite e algumas com a ajuda de secretárias e assistentes. As nutricionistas são as pop stars do século XXI. Ágata Roquette, Rita Rocha de Macedo, Ana Bravo, Lillian Barros, Mariana Abecasis e Iara Rodrigues têm em comum a falta de tempo. Como comprovaram as jornalistas Maria Espírito Santo e Dina Arsénio, foi difícil encontrar dia e hora para conversa e fotografia. Mas conseguiu-se. Com a ajuda das nutricionistas, e ainda de Pedro Moreira, director da primeira faculdade do País com um curso de nutrição, e de Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, fizemos a contextualização cultural e histórica para responder à pergunta: porque é que estamos tão interessados no que comemos?



Aos tiros em alto-mar

Raquel Lito e Alexandre Azevedo estiveram 30 horas a bordo do navio de combate NRP Álvares Cabral, ao largo de Sesimbra. Os jornalistas da SÁBADO foram acompanhar o treino bianual da Marinha Portuguesa, num exercício que simula um cenário de guerra semelhante ao conflito Síria -Líbia e envolveu 2.300 militares de cinco países – além de Portugal estiveram presentes as forças navais de Espanha, França, Inglaterra e Itália. Entre as muitas peripécias que viveram, destacam o momento de embarque, quando é necessário subir a periclitante escada "quebra-costas" sem cair ao mar, e a praxe, que consiste em dar um beijo na cabra embalsamada que está no bar Chibas. "Desafiaram-me a pagar cervejas, mas não tinha dinheiro. Salvou-me o Chorão, um fuzileiro com alguma experiência", contou Raquel Lito. Pode conhecer as histórias de oito marinheiros na Sociedade desta semana.



De autocaravana pela Rússia

O jornalista Tiago Carrasco, que em 2010 fez 30 mil quilómetros para atravessar África de Marrocos à Cidade do Cabo, para ver o Mundial de futebol – numa viagem de jipe (acompanhado por um fotógrafo e um cameraman) que durou cinco meses e deu origem ao livro e ao documentário Até Lá Abaixo –, desta vez foi até à Rússia de autocaravana com um grupo de portugueses e alemães. Baptizaram o veículo de "carrinha dos campeões", por transportar adeptos das selecções campeãs da Europa e do Mundo.



Passaram a partida de abertura (Rússia-Arábia Saudita) retidos numa fronteira, conheceram ingleses disfarçados de peruanos e sul-americanos apanhados desprevenidos no meio do conflito na Ucrânia. Passaram patrulhas policiais com a ajuda de um calendário com uma foto de Putin a segurar um gato. E tentaram calar os iranianos que não deixavam Ronaldo dormir. Na semana em que Portugal foi eliminado pelo Uruguai, leia o relato do Mundial na perspectiva de um repórter-adepto.



Livro Grátis



Veja o sumário da edição n.º 740, do dia 5 de Julho de 2018:



A Semana

Pedrógão: Deputados ignoraram o apelo de Marcelo para fazer férias no interior

António Vitorino: O que é que vai gerir o novo director-geral das Migrações?



Destaque

Nutricionistas: A vida das novas estrelas: todos as procuram por causa do bem-estar



Portugal

Autarquias: Há cada vez mais investidores estrangeiros interessados na Margem Sul

Partidos: O rebranding para as eleições já começou: eles mudaram mesmo de discurso

Justiça: PGR de Angola não colabora em investigação por branqueamento



Dinheiro

Tecnologia: Gonçalo Quadros, o fundador da start up que movimenta 42 milhões em vendas



Sociedade

Reportagem: Quem são os marinheiros da fragata NRP Álvares Cabral

Casais: Como sobreviver às primeiras férias em conjunto. Os conflitos vão aparecer



Desporto

Mundial: As aventuras de um jornalista-adepto de autocaravana na Rússia



GPS

Música: Com o Verão regressa o tempo dos festivais de música erudita, clássica e jazz

Livros: Conversa com o escritor Jacinto Lucas Pires a propósito do seu novo romance

Artes Plásticas: Exposição que revela fotografias íntimas de Frida Kahlo chega ao Porto

Teatro: António Pires encena peça de Jean Genet, usando um filme de João Botelho

Séries: Entrevista a Najwa Nimri, uma das protagonistas da série espanhola Vis a Vis