Dos silêncios à revolução! 09-11-2019 Ontem foi um dia histórico para as vítimas de violência doméstica em Portugal! Não porque o nosso governo tenha tomado medidas, porque ainda não o fez, mas sim porque foi o dia em que os silêncios acabaram

Hat trick de Mourinho 09-11-2019 Dia de Taça de Portugal, 17-0 do Belenenses aos açorianos do Vila Franca.

Diário de Washington 09-11-2019 É impressionante como Donald Trump conseguiu dominar uma cidade inteira. Ele é amado ou odiado, em partes iguais, por republicanos ou democratas. O processo de impeachment, que dificilmente dará resultados, só contribuiu para esse fosso, que beneficia claramente Trump

As zonas de conforto 08-11-2019 Ela dizia-me que as praias eram lindas mas o caminho até lá tortuoso

Silêncio, que se falou das secretas 07-11-2019 O barulho produzido pelo silêncio à volta dos serviços de informações indicia a existência de um regime de ilegalidades em que ninguém ousa sequer pensar. É, de facto, uma questão de Estado. Não pela sua dignidade, mas pela podridão

Os donos da democracia 07-11-2019 Os iluminados que dizem agora que a democracia está em risco com a compra da TVI pela Cofina nunca tiveram tal acesso de lucidez quando Sócrates e amigos queriam comprar tudo e juntar ao portfólio dos meios públicos, cuja submissão davam por adquirido

Ser alternativo pode correr mal 06-11-2019 Os casos que mais impressionaram a jornalista Lucília Galha no artigo de capa sobre as terapêuticas alternativas aconteceram com crianças: há pais que recusam dar antibióticos aos filhos e preferem remédios naturais que mais não são do que água com açúcar

Por um novo Centro de Estudos Judiciários 06-11-2019 O Conselho Superior do Ministério Público identificou quantos novos procuradores são necessários formar para o regular funcionamento do Ministério Público, mas a direcção do CEJ afirma que a instituição não tem capacidade de resposta, uma vez que não possui instalações, nem docentes em número necessário.

Pedir até conseguir 06-11-2019 As petições são o país à nossa porta que exige que o conheçam e o melhorem. São o nosso Muro das Lamentações, são o largo da aldeia onde os portugueses se põem a conversar e a discutir porque é que não se extinguem os passeios de charrete em Sintra e porque é que as medidas de combate à vespa asiática têm sido ineficazes

Cheirar 05-11-2019 Deveríamos sair de casa, pôr tampões nos ouvidos, ignorar os apelos visuais e seguir o caminho que o nariz nos indicasse. O aroma a canela que transpõe a porta da confeitaria, o odor da roupa húmida a secar na corda, o eucalipto no jardim da parada

Pequenas esperanças 03-11-2019 Devem desculpar-se os que olham com fúria ou euforia a continuação ou o impedimento de António Costa, do seu governo e do seu programa. A verdade é que não passaram por grandes tragédias, limitando-se à inflamação num mundo de pequenas medidas, pequenos avanços, pequenos recuos, pequenos desesperos e pequenas esperanças

Eu bem vos disse, entra em cena o novo Presidente da República 03-11-2019 Na última campanha o Livre radicalizou-se de novo, mais do que no programa, no estilo. Ora, o estilo é muito mais mediático e eficaz para passar a “mensagem”, e oblitera o resto. Joacine foi o sinal dessa viragem e, o modo como tem actuado na Assembleia, acentua um estilo que é redutor

Portugal, que figura 02-11-2019 Com o arranque do Mundial sub-17 no Brasil, é tempo de recordar um episódio bizarro vs. Camarões (de 5-0 para 5-5)

Regressos ao passado 02-11-2019 Em 1995, 34% dos mais jovens gostavam da ideia de um líder autoritário. Em 2011, a cifra passou para os 44%. Será isto a geração mais bem preparada de sempre? Talvez. Mas é também a geração mais imbecil do pós-guerra, precisamente por nunca ter vivido uma

A mudança da hora 01-11-2019 Até àquele momento eu achara que a vida das crianças existia de uma só maneira