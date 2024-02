1. As pessoas perguntam-se até que ponto os debates são relevantes para as opções de voto. Respondo sim e não. Directamente, duvido. Por intermédio do seu impacto nos mecanismos comunicacionais, penso que sim. Ou seja, os debates ajudam a definir a dinâmica da campanha, um pouco como as sondagens. Boas sondagens, bons resultados nos debates, ajudam a criar um ambiente de optimismo em “nós” ou pessimismo “neles” o que afecta o modo como se “sente” a campanha. Do mesmo modo que as sondagens favoreciam o PS até há pouco tempo, hoje ao beneficiar a AD, exercem um efeito positivo na mobilização e nas expectativas de cada um dos lados. Para os indecisos, essa categoria bizarra nas sondagens, é provável que seja relevante. Talvez.