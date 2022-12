Como é que se traduzem em política questões “de consciência”

Para um político racionalista que considera que a cidadania é a essência da intervenção de uma pessoa numa democracia, essencialmente através do voto individual e da representação parlamentar, não há verdadeiramente questões “de consciência” distintas das opções de carácter económico, social, cultural na polis. Elas são resolvidas pelo voto dos cidadãos e pelo voto dos deputados, conforme as regras existentes. Para um político personalista, seja religioso, ou laico, existe um conjunto de questões que ultrapassam a cidadania, são questões transpolíticas, em que a decisão depende da “consciência” de cada um. A definição dessa “consciência” não é fácil de fazer, inclui matérias de liberdade individual, de concepção religiosa ou ética, que não se subsumem aos programas políticos colectivos, embora deles possam fazer parte. É o caso de tudo o que se refere a questões com grande densidade emocional, na qual a mundovisão individual e a crença religiosa tem um papel considerável, como é a “vida”, o modo como vemos o valor da “vida” e onde é que esse valor se aplica nas decisões políticas.



Como é que devem ser votadas as questões de “consciência”

A questão da “consciência” não está ausente das decisões políticas em democracia e por isso é suposto que se refiram as diferenças no seu tratamento em relação a outras de carácter programático, político e ideológico. Como é que elas devem ser votadas e qual o modo dessa votação? Para um partido personalista, como é o caso expresso no programa do PSD, há uma imediata consequência, a de que deve haver liberdade de voto dos deputados no parlamento. No caso da eutanásia ou do aborto, é suposto que sempre que esteja em causa o princípio de cada um destes actos, deve haver liberdade de voto em particular quando esteja presente a criminalização da interrupção voluntária da gravidez ou do suicídio assistido. No entanto, quanto ao modo como o Estado se organiza para estas realidades, apoios, papel dos serviços médicos, condições de admissibilidade, já se pode compreender a disciplina de voto.