18:00

As famílias do vinho do Porto

Quem domina o negócio do vinho do Porto? Há os descendentes de Dona Antónia, mas também várias famílias britânicas, dos Symington aos Fladgate, que chegaram ao Douro no século XVII. E ainda: conversa com uma vítima de abusos da Igreja; como é que os congressistas do PS reagiram a um António Costa em cartão?