André Ventura, o sr. bluff

Não foi com indiferença que os jornalistas receberam esta quarta-feira a mensagem de Whatsapp do gabinete de André Ventura, deputado único do Chega, a convocar uma conferência de imprensa. "Hoje, 16:30, nos Passos Perdidos. Tema: fim do apoio do Chega ao governo dos Açores." Era uma afirmação agressiva e terminal – e uma síntese clara do que Ventura queria dizer: a direção nacional do Chega decidiu unilateralmente retirar o apoio de incidência parlamentar ao governo regional. Nos órgãos de comunicação social, as combinações de palavras eram as mesmas: "Chega retira apoio ao governo dos Açores", dando a entender que as palavras de André Ventura tinham ditado o fim do entendimento à direita na região. Ora, além de um claro desrespeito institucional pela autonomia dos Açores, o que foi dito pelo líder do Chega na conferência de imprensa vale zero. Afinal, a última palavra pertence ao deputado regional e presidente do Chega/Açores, José Pacheco, que em declarações à SÁBADO deixou tudo em aberto.