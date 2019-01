A Ministra da Cultura e a Biblioteca Nacional de Portugal

Suponho que já todos sabem que a senhora ministra da Cultura se deslocou à Biblioteca Nacional (que abreviadamente designo BN) na passada sexta-feira, 4 de Janeiro de 2019. Foi a primeira vez que, na condição de ministra, Graça Fonseca cruzou os umbrais daquela instituição, e com o fim único de apoiar o projecto intitulado «Biografias de Grandes Figuras da Cultura Portuguesa Contemporânea», da responsabilidade da Contraponto, chancela do Grupo BertrandCírculo.

Na qualidade de autor de uma das biografias ali promovidas – no meu caso específico, a do poeta Herberto Helder –, aproveitei o ensejo de ser um dos participantes na conferência de imprensa, para, após alguns comentários à figura do mais importante poeta português na segunda metade do século XX, e depois de lembrar que cerimónias como aquela eram acontecimentos antipáticos ao seu temperamento, dirigir à senhora ministra algumas palavras relativas às severas condições de funcionamento da actual BN.

Falei em nome de um novo grupo de amigos da BN, que está neste momento a formar-se, mas também de um conjunto bastante alargado de investigadores que todos os dias consomem horas e horas sobre os livros, os documentos, os fundos de periódicos, os manuscritos, que quotidianamente revolvem arquivos, espólios, etc., e que conhecem bem de perto as terríveis dificuldades com que a mesma instituição se defronta. O laço principal deste grupo consiste na unidade de ideias e de esforços para sarar algumas feridas que sucessivos anos de incúria e desinteresse político abriram na BN (e que, em algumas áreas, a têm condenado praticamente à inacção); para defender os altos padrões de exigência profissional e institucional que devem reger o funcionamento de uma Biblioteca Nacional; para exigir melhores condições de trabalho, tanto para os seus funcionários como para quem nela investiga; para assegurar uma maior democratização no acesso à enorme massa de produção cultural e intelectual de que a BN é depositária; enfim, para garantir a preservação e continuidade não só do legado cultural que recebemos, como também daquele que milhares de investigadores estão neste momento a desenvolver e querem transmitir às gerações futuras.

Para evitar interpretações malévolas, manifestámos apoio à actual directora-geral, a Doutora Maria Inês Cordeiro, que apesar das carências orçamentais e financeiras tem feito um trabalho meritório, e frisámos que a resolução dos problemas da BN não passava, certamente, por escolher um burocrata do Partido Socialista para ocupar aquele cargo, ou mesmo um professor universitário famoso para se espreguiçar na cadeira da direcção. As instituições culturais do Estado não podem cair em mãos indignas deles, nem podem ficar à mercê de pseudointelectuais de corredor ou de pequenos ditadores que se servem dos alvéolos da administração pública para maximizar os seus negócios particulares e imediatos, ou para responder às suas ambições ocultas de poder e erguer-se a cargos mais adiantados, tomando assento no conselho executivo de uma multinacional. Tão-pouco podem ver-se submetidas à inanidade de políticos ambiciosos e aventureiros que põem e dispõem dos recursos do Estado para satisfazer a rapacidade das clientelas partidárias, ou que concebem a cultura como adereço e instrumento de propaganda e legitimação do partido no Governo. Muito menos podem ser usados para excitar ou soprar a vaidade de académicos pífios, abundantes de palavras e parcos de obras, que utilizam o lugarzinho oficial em benefício próprio, para catapultar a carreira e satisfazer as suas capelinhas, distribuindo benesses e sinecuras pelos sobrinhos, pelos primos, pelos netos, pelos amigos, pelos compadres, etc.

Na verdade, para gozar os deleites da vida intelectual cortesã, para contemporizar com o nepotismo e o clientelismo, para andar de cócoras ante os interesses instalados, para viajar comodamente de cerimónia em cerimónia, de jantar em jantar, de programa de televisão em programa de televisão, não faltam, nem faltarão nunca os candidatos. Encontrar um único com coragem, dotado de forte iniciativa e sã consciência do interesse geral, disposto a romper as suas cadeias de dependências pessoais para servir a causa pública (mais de 40 anos após o 25 de Abril, há ainda muitas liberdades a conquistar), sujeitando-se aos mecanismos endógenos de credenciação do mérito e da competência profissional, eis o que parece difícil. Afirmo-o assim, cruamente, porque as políticas culturais têm sido, em Portugal, de uma insignificância admirável. Demonstra-o o infecundo trabalho dos diferentes responsáveis da Cultura, que se sucedem e desaparecem como as ondas do mar, isto é, sem deixarem o mínimo vestígio de que jamais tivessem estado interessados em meter mãos à obra para intervir estruturalmente neste ramo da governação do Estado. Dir-se-ia até que os sucessivos ministros, com levíssimas excepções, parecem ter jurado o extermínio da cultura portuguesa.

Isto dito, o nosso brevíssimo contributo para a controvérsia sobre a ausência de uma estratégia global e bem definida em termos de uma política para a Biblioteca Nacional centra-se num certo número de questões que podem ser delimitadas e precisadas em quatro áreas críticas, algumas das quais deixei exaradas na referida sessão de sexta-feira passada.

Conservação e Restauro

Em primeiro lugar, as secções de conservação, restauro e encadernação estão totalmente desprovidas de meios. Dizer que a boa preservação do património textual e iconográfico do país, que inclui fundos arquivísticos, colecções de periódicos, monografias, folhetos, manuscritos soltos, livros raros ou em estado degradado, está ameaçada na sua essência, constitui uma ameaça a uma das missões mais importantes (e belas) da BN: conservar e transmitir conhecimentos sobre as pessoas e as coisas do passado.

Há uma pequena aposta na digitalização desse material, o que é positivo, mas, em contrapartida, deixou de se fazer praticamente o restauro dos livros antigos. Ora, o suporte electrónico não pode ser encarado como uma solução de conservação. Esta última, por mais voltas que dê o mundo, continua a implicar o restauro, além de que o acesso ao conteúdo de todo esse material não pode depender exclusivamente das imagens digitalizadas, cujo prazo de validade ou tempo útil de vida são imperfeitamente conhecidos, para não dizer que se ignoram em absoluto.





Mesmo a digitalização, só por si, é cara e laboriosa: a manutenção de enormes ficheiros com imagens digitalizadas implica recursos informáticos complexos e dispendiosos, que não sabemos se a BN tem condições de garantir no futuro. Mas se o próprio acesso à Internet, na sala de leitura geral, é tantas vezes lento, fraqueza tantas vezes, que podemos nós esperar da gestão informática desses enormes bancos de imagens?

Veja-se o caso dos fundos da imprensa, em particular os jornais e as revistas do século XIX, muitos deles em estado decadente, em pré-ruína, que correm o sério risco de, a médio prazo, desaparecerem. A digitalização desta montanha colossal de papel, de milhões de folhas de jornal, é urgente, pois a maior parte delas está em mau estado, cheia de rasgadelas e outras feridas (o papel está esboroadiço, quebra-se como massa folhada), e não podem, ou não deveriam, por essa razão, ser consultadas pelos leitores. É rara a colecção de jornais que não esteja nesse estado, com as folhas a partir-se. Como a BN não tem capacidade para fazer esse restauro, decidiu proceder à sua digitalização, mas a um ritmo tão lento (diz-se que por falta de verbas para pagar a um número suficiente de pessoas que empreendam e executem esse trabalho à velocidade que se impunha), que é lícito afirmar, sem exagero, que uma parte significativa desse papel, quando chegar a sua vez de ser digitalizado, já o não poderá ser, porque o nível de degradação a que o papel entretanto chegou, e o próprio esbatimento da tinta em que os textos foram impressos, tornaram a tarefa impossível e inútil. Entenda-se: só empregando os dois meios – a conservação e a digitalização – é que a BN poderá cumprir a sua missão de proteger e valorizar o património bibliográfico. Parece-nos indubitável, por conseguinte, que alguma coisa tem de ser feita de maneira a obviar aquele dilema fatal e a evitar a dissolução ou irremissível extinção de alguns desses fundos.

Catalogação

Numa outra ordem de problemas inclui-se a questão da catalogação. O que nos remete para os Reservados, a divisão que contém os acervos com maior valor e importância patrimonial da BN e que compreende a colecção de Manuscritos, a colecção de Impressos, o Arquivo Histórico e o Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea. A primeira colecção – Manuscritos – compreende cerca de 13 mil códices e 36 mil manuscritos avulsos. Os códices, apesar de estarem catalogados em fichas manuscritas, não estão disponíveis na base de dados, e apenas uma ínfima parte dos manuscritos avulsos está inventariada. Para todo esse trabalho que está ainda por fazer, a BN dispõe apenas de duas técnicas, o que quer dizer que nem daqui a 50 anos a tarefa estará terminado. Depois, alguns desses manuscritos estão em latim: estará a BN a investir na formação de alguém com conhecimentos de latim, que possa fazer essa catalogação?

Por outro lado, o Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, onde se encontram variadas riquezas que apenas têm sido exploradas, uma mina preciosíssima que incorpora actualmente mais de 170 espólios de escritores e outras personalidades dos séculos XIX e XX, de Almeida Garrett a José Saramago e António Ramos Rosa, passando por Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, Oliveira Martins, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, Raul Brandão, Maria Lamas, Florbela Espanca, Jaime Cortesão, Aquilino Ribeiro, Mário Cesariny, Natália Correia, Irene Lisboa, Almada Negreiros, entre outros. Muitos destes espólios estão ainda por tratar e o acesso a eles está, portanto, totalmente vedado aos leitores. Se pensarmos que a catalogação é feita apenas por duas funcionárias, é legítimo imaginar que muitos desses espólios continuarão à espera, durante muitos anos, de se darem a conhecer. Quer dizer, não sabemos quando chegará o dia em que os investigadores poderão fazer essas consultas, mas deve estar longe, a avaliar pelas condições existentes.

Do ponto de vista dos investigadores, muitos deles financiados pelo próprio Estado, esta é uma questão premente, pois a impossibilidade de aceder a essa e outra informação diminui e corta direitos ao trabalho dessas pessoas. Por outras palavras, a continuidade e a boa realização dos seus projectos dependem da possibilidade de analisar o conteúdo de um Arquivo que, presumivelmente, continuará a ser enriquecido com doações e (espera-se) novas aquisições.

Daqui não há que fugir: a catalogação destes fundos e espólios exige trabalho altamente especializado, exige investigação científica aprofundada, rigor vigilante e fidelidade às obras, e deveria, por isso mesmo, ser sustentada por uma política de verdadeira investigação. Para catalogar um manuscrito é preciso lê-lo, resumir o seu conteúdo, ligá-lo ao seu ponto de origem e às características da sua época, exige alguma familiaridade com as fontes do mesmo período, em suma, implica situá-lo no contexto cultural e social de que faz parte. Por todas essas razões, o trabalho de catalogação não pode ser separado do trabalho de investigação, deve correr parelhas com estudos cientificamente conduzidos.

Assim, porque uma Biblioteca Nacional não pode ser apenas um depósito de papéis, porque não há uma Biblioteca Nacional digna desse nome sem uma divisão de investigação que integre equipas de projectos, solicitamos a revitalização da Divisão de Investigação da BN, cujo controlo de qualidade está subordinado, por exemplo, à existência de uma revista própria – a revista Leituras desapareceu há alguns anos –, capaz de atrair uma bem urdida teia de investigadores para ali publicarem artigos e ensaios comparativos sobre os usos e as novas concepções do livro, sobre a diversidade cada vez maior de suportes em que ele é apresentado, sobre a circulação livreira, bem como estudos baseados nos manuscritos inéditos ou nas edições impressas que integram as riquíssimas coleções da BN, promovendo assim a disseminação da escrita, dos discursos e dos conhecimentos ali preservados.

Política de Aquisições

Voltemos agora os olhos para a política de aquisições bibliográficas, outro dos cancros que devora a BN. Quando falo de aquisições refiro-me a manuscritos antigos, a obras raras, a edições nacionais recentes e a livros sobre Portugal ou sobre as colecções portuguesas publicados no estrangeiro (que não estão, naturalmente, abrangidos pela legislação do depósito legal), etc.

A aquisição de documentos históricos, literários e científicos, espólios, correspondência autógrafa, iconografia, cartas geográficas, títulos raros, etc., é feita geralmente em leilões (ou a particulares), onde a BN, juntamente com a Torre do Tombo, tem direito de opção. Aparentemente, a BN não dispõe de «folga ou dotação orçamental» (isso que aí chamam, em linguagem chã, dinheiro) para participar nesses leilões e, exercendo essa prioridade, seguir uma estratégia de crescimento regular das suas coleções, impedindo ao mesmo tempo a fragmentação e dispersão do património considerado único ou singular, ou de manifesto interesse patrimonial.

A realidade é que a presença da BN deixou praticamente de se fazer sentir nos leilões, já quase se não dá pelo Estado português em tais ocasiões – e todos os dias passam pelos alfarrabistas e leilões documentos e obras que o Estado nem sonha –, o que prova a inexistência de uma política séria e consistente de aquisições, além de demonstrar que a gestão do património bibliográfico é feita às apalpadelas e continua bastante dependente das verbas atribuídas episodicamente pelo Fundo de Fomento Cultural ou por algum mecenas incerto ou conjuntural. Saberá a ministra que o volume de compras da BN, nesta matéria, forma há diversos anos uma curva descendente contínua? Saberá a ministra há quanto tempo é que a BN não compra livros para o desenvolvimento das suas colecções e o enriquecimento do património documental e bibliográfico nacional?

A maior biblioteca portuguesa não pode viver do depósito legal, nem nenhuma Biblioteca Nacional pode viver disso, ou ficar à espera que lhe ofereçam os livros. Tanto mais quando isto coincide com uma operação reveladora da patetice nacional: a compra estrondosa de um manuscrito colocado à venda no OLX, com alguns jornais a darem-lhe honras de primeira página, sem que ninguém tivesse procurado saber qual tem sido a política de aquisições da Torre do Tombo e em que estratégia global é que a compra desse manuscrito se insere. Porque não basta comprar e acumular. Acumular por acumular não tem interesse nenhum. Nem a BN e a Torre do Tombo podem ser encaradas como cemitérios de documentos.

Que tenha mais eloquência mediática a compra de um manuscrito antigo no OLX, do que uma medida tão simples, mas decisiva para a formação, qualificação, actualização e aprofundamento dos conhecimentos dos nossos investigadores, como a atribuição de uma verba que permita à BN fazer a assinatura de revistas académicas estrangeiras de referência na área das ciências humanas e sociais, ou adquirir bibliografia corrente estrangeira sobre Portugal e o património português, não pode desviar-nos do essencial. E o essencial é a atribuição regular e sistemática de verbas anuais que permitam à BN assegurar, autonomamente, dignamente, a missão definida na lei orgânica (Decreto-Lei n.º 78/2012 de 27 de março): «recolha, tratamento e conservação do património documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal, nos vários tipos de suporte em que este se apresente, bem como assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua fruição e garantir a classificação e inventariação do património bibliográfico nacional».

Instalações e equipamentos

A questão das instalações é um dos exemplos mais conspícuos do absurdo a que a BN está reduzida. Por um lado, temos divisões desaproveitadas, como a sala nova, totalmente inactiva, vazia e fechada ao público, a acumular pó e humidade, localizada mesmo ao lado da sala de leitura geral, e que podia ser utilizada como local de conferências, de seminários ou de exposições evocativas da vida e obras de autores portugueses e estrangeiros (em particular os que tenham escrito sobre a cultura portuguesa) ou para assinalar efemérides da nossa cultura. Mas exposições como deve ser, pois mais vale fazer quatro ou cinco boas exposições por ano do que 10 ou 20 exposições enfezadas, como tem acontecido, e que servem apenas para disfarçar a ausência de verbas para medidas estruturais. Ao mesmo tempo, há outras que estão subaproveitadas, como a antiga sala dos periódicas, enorme e que ainda me lembro de frequentar, entretanto transformada numa espécie de armazém para guardar o material das obras de construção e de apoio à organização de exposições temporárias.

Por outro lado, temos divisões claramente em ruína ou estado lastimoso, como as casas-de-banho dos homens (as únicas que conheço, como está bem de ver) e em particular a da sala de leitura geral, que se encontra numa miséria inenarrável, com as paredes e o tecto a vomitar enxurros de salitre que têm conduzido à degradação física (pintura e revestimentos arrancados ou a saltar) e estética (manchas de bolor, sujidão) daquele WC, e têm provocado a proliferação de ácaros e fungos. Que ideia queremos que façam do Estado português os investigadores estrangeiros que trabalham na BN? E resta ainda saber até que ponto estas e outras infiltrações de humidade poderão debilitar as fundações ou a resistência estrutural do edifício, aumentando o perigo de instabilidade daquela construção, já para não falar dos curto-circuitos ou incêndios caso as paredes afectadas sejam atravessadas por instalações eléctricas.

Outro caso grotesco, digno de dó, é a sala de microfilmes. Além de imprópria para o trabalho de investigação, devido à sua configuração e dimensão reduzida – parece uma gruta, nem deve ter tamanho legal para que possa ser considerada sala –, muitas das máquinas que permitem ler os microfilmes estão constantemente avariadas ou a necessitar de reforma. Quem já frequentou a sala dos microfilmes, quem conhece o seu aspecto sombrio e o desconforto das mesas onde assentam as máquinas (muitas das quais sem espaço para apoiar o computador ou sequer um bloco de apontamentos), não pode deixar de perguntar a si mesmo se é verdade que está numa Biblioteca Nacional. Para que façam uma ideia, tem mais condições a sala de fotocópias que a saleta dos microfilmes.

Caberia também referir a péssima iluminação da sala de leitura geral ou mesmo os espaços exteriores da BN, em particular os jardins, que podiam perfeitamente estar abertos ao público (mas para isso precisariam de ser cuidados, sobretudo na parte de trás do edifício, cujos terrenos continuam, há anos, num desolado abandono), o que atrairia mais pessoas para a Biblioteca. Todavia, prefiro insistir na importância das pessoas que fazem funcionar aquela casa e cujo trabalho, indevidamente apreciado pelos políticos, constitui a verdadeira medida do nosso respeito pelo legado cultural que está à guarda da BN.

Recursos humanos

O quadro de pessoal da BN está envelhecido e deficitário, precisa de ser objecto de outro tipo de atenção. Por exemplo, quantas pessoas existem na BN a fazer o trabalho de encadernação? Que eu saiba, apenas o Sr. Gonçalves, coadjuvado por dois auxiliares que exercem a sua actividade ao abrigo do antigo e meritório Programa Enclave, do IEFP, convertido em 2009 em Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades. Ora, o Sr. Gonçalves está na iminência de se reformar, talvez ainda este ano, o que significa que o saber acumulado e desenvolvido ao longo de toda a sua vida profissional não será transmitido e, coisa triste de considerar, perder-se-á.

Ouve-se segredar pelos cantos da BN que este importante trabalho de encadernação será interrompido ou mesmo extinto, para passar a ser assegurado externamente, através do chamado regime de outsourcing (palavra abominável), o que traduzido em vulgar quer dizer transferência de recursos públicos para os privados. Em face desta situação, não podemos deixar de exprimir a nossa perplexidade por não terem sido criadas condições para essa passagem de testemunho e, em geral, pela descapitalização e desqualificação da instituição.

Paralelamente a este facto, a formação e a actualização das competências dos funcionários das outras especialidades é insuficiente e não se vislumbra uma aposta firme no recrutamento de trabalhadores qualificados que, por exemplo, tenham feito (ou que deveriam fazer) estágios noutras Bibliotecas Nacionais, e que se mostrem capazes de acompanhar os avanços científicos nas áreas biblioteconómicas e tecnológicas, incluindo a catalogação e o restauro, bem como na investigação em ciências sociais e humanas.