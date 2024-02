Nós, que estamos a assistir a um enorme massacre em direto e em grande detalhe – com acesso a informação, vídeos e imagens em tempo real como nunca antes foi possível – resta-nos lidar com a distopia que é ver uma nação ocupante levar a cabo uma tentativa de limpeza étnica enquanto transmite anúncios de televisão nos quais figura como oprimida.

O ESTADO DE ISRAEL gastou cerca de 7 milhões de dólares num anúncio de propaganda que foi transmitido durante o SuperBowl deste domingo – a final da competição de futebol americano NFL que conta anualmente com milhões de espetadores – com foco nos pais de famílias israelitas que estão reféns do Hamas desde 7 de outubro de 2023.