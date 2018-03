Peyroteo, 100 anos de vida

Assinala-se este sábado, 10 de Março, o centenário do nascimento do goleador mais eficaz do mundo e arredores.Genial? Extraordinário? Grandioso? Continuam a faltar adjectivos para qualificar exactamente Peyroteo, avançado de culto, fenómeno mundial na arte de marcar golos. Os seus números assustam qualquer um: de Eusébio a Pelé.É, para começar, o melhor marcador de sempre dos clássicos (vs. SLB e FCP), com 71 golos em 69 jogos. Sim, não nos enganámos: tem mais golos do que jogos. Merece pois um lugar na história do Sporting e do futebol português, até porque a sua apetência pela baliza lhe dá mais quatro recordes: jogador com melhor média de golos por partida na I Divisão em todo o mundo (331 em 197), melhor marcador do campeonato nacional (331), à frente de Eusébio (320) e Gomes (318), e único a marcar nove golos em 90 minutos na Liga (14-0 ao Leça, em Fevereiro de 1942).Acrescentemos-lhe então um quinto: o de maior goleador fora de casa na 1ª divisão, com 132 golos (Eusébio 122, Gomes 83, Matateu 64). Já agora, um sexto: a única expulsão da carreira, em Junho de 1945, vs. Benfica, para a Taça de Portugal, equivale a uma onda de solidariedade nunca vista em Portugal, à conta de 153 cartas, 38 telegramas e 225 cartões. A onda mantém-se bem activa. Peyroteo, 100 anos de imortalidade.