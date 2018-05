O último dérbi sem Jesus

É em Fevereiro de 2009 e acaba 3-2 para o Sporting, enquanto Jorge Jesus ganha pelo Braga com golo de João Pereira aos 90’+2.

Jorge Jesus é um nome incontornável na história do campeonato nacional e acumula este sábado o nono dérbi seguido em Alvalade. Só ganha dois, é certo. Ambos pelo Benfica, também é verdade. O que interessa aqui é saber o último Sporting-Benfica sem ele. Quando? Em Fevereiro de 2009. É a 19.ª jornada e o Benfica de Quique Flores está só a um ponto do líder FC Porto de Co Adriaanse. Já o Sporting de Paulo Bento discute o terceiro lugar com o Leixões de José Mota.



O estádio está a abarrotar, a expectativa é imensa. Liedson é o abre-latas de serviço com um golo do outro mundo, um remate indefensável do vértice da área ao ângulo superior direito de Moreira. Empata o Benfica, com um penálti de Reyes, a castigar falta de Polga sobre Suazo.



Na segunda parte, um prodigioso passe de Polga desmarca Derlei na área. A recepção é perfeita, a simulação idem. David Luiz passa, a bola fica e está feito o 2-1. Aos 81’, Pereirinha agarra-se à bola desde o meio-campo, ultrapassa Katsouranis e senta Sidnei junto à linha final até ao cruzamento perfeito para o cabeceamento perfeito de Liedson em antecipação a Maxi. O Benfica ataca a baliza de Tiago e ainda consegue o 3-2 por Cardozo em cima dos 90’. Jorge Jesus é então treinador do Braga e ganha 2-1 à Naval na Figueira da Foz com um golo de João Pereira aos 90’+2.