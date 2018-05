O 11 de Conceição

Campeão nacional pelo FC Porto como jogador e agora treinador, Sérgio é a lenda viva do hat-trick à Alemanha e de um percurso internacional ímpar.

Flávio Conceição. É assim, um erro imperdoável. Na ressaca da vitória da Lazio sobre a Juventus para a Supertaça italiana, com um golo do estreante Sérgio Conceição em cima do minuto 90, o jornal La Gazzetta dello Sport escreve o nome do brasileiro em vez do do português. Incrível e verídico.



Sérgio, como é seu apanágio, dá a volta. E joga enormidades na Lazio de Eriksson. Depois, Parma e Inter. Itália é sua e vice-versa. Por tudo isso, quando lhe peço o 11 internacional da sua vida, Conceição não vai de modas.



"Na baliza, Buffon. Convivi com ele só um ano no Parma e deu para perceber a qualidade futebolística e humana. Comparo-o ao Baía. Na defesa, il capitano Zanetti. Que classe, dentro e fora do campo. No meio, Cannavaro e Nesta. Itália concorda com a dupla. Na esquerda, Córdoba. É boa gente. Atenção: Thuram é suplente. No meio, Almeyda, Mancini e Verón. Desses três, só Almeyda é porreiro. O Mancini era sensacional mas tinha cá umas manias e ao Verón também não lhe ensinava nada, mas não era boa onda.





No banco, Seedorf e Pirlo. No ataque, Vieri, Ronaldo fenómeno e Boksic. Deixo de fora Adriano, Salas e Crespo. Como treinador, Sacchi." Nove anos depois deste 11, eis Conceição a ganhar títulos como treinador.