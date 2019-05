Iker, a referência

Como se isso fosse pouco, é o primeiro guarda-redes espanhol a sagrar-se campeão em Portugal numa história iniciada em 1962, com Martín no Feirense – seguem-se uns quantos, entre eles Roberto (Benfica 2010/11) e Andrés Fernández (FC Porto 2014/15).



Na baliza do FC Porto, o nome de Casillas é consensual entre Lopetegui, Rui Barros, Peseiro, Espírito Santo e Conceição. No total, 154 presenças, 117 golos sofridos e 71 jogos sem sofrer golos. Mais uma obra feita.

Iker Casillas Fernández. Iker para os amigos. É uma figura sem igual na história do futebol. Ao nível das seleções, é o único jogador com mais de 100 vitórias, guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos (91), recordista de minutos sem sofrer golos em fases finais de Europeus e Mundiais (990 = 10 jogos), recordista de minutos sem sofrer golos em finais (589), entre o do ganês Bortey em 1999 e o do brasileiro Fred em 2013, e, uffff, único guarda -redes com vitórias em três (todos) desempates de penáltis em Europeus e Mundiais.Pronto, Iker é isto e muito mais. Muito mais? Sim, como o guarda -redes mais jovem de sempre a jogar uma final da Liga dos Campeões (19 anos e quatro dias vs. Valência, em 2000). E ainda o mais jovem de sempre a estrear -se na mesma competição, em setembro de 1999, com 18 anos e 118 dias.